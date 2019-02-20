Çanakkale'de deprem

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara'da da hissedildi.

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.23'te meydana gelen deprem İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Bursa'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan depremin büyüklüğünün 5,5, derinliğinin de 8,4 km olduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan düzeltmede, depremin büyüklüğünün 5,4, derinliğinin de 7,3 km olduğu belirtildi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı.

Depremin ardından Çanakkale'de halk sokağa döküldü.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI: ZAİYAT YOK

Habertürk gazetesinin haberine göre Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. Sarsıntı aşağıdan geldi, tabandan vurdu. Aşırı bir sallantıdan ziyade tabandan darbeli bir depremdi. Ayvacık'la konuştuk herhangi bir hasar olmadığı söylendi. Herhangi bir zaiyat yok."