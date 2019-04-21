Çanakkale'de çocuklar 6. Berkin Elvan Uçurtma Şenliği'nde buluştu

Çanakkale'de Berkin Elvan Uçurtma Şenliği'nin altıncısı Özgürlük Parkı'nda yapıldı. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Girişimi tarafından düzenlenen şenliğe çocuklar ve aileleri yoğun katılım gösterdi.

Çanakkale Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Girişimi'nin her yıl düzenlediği Berkin Elvan Uçurtma Şenliği’nin altıncısı Özgürlük Parkı'nda gerçekleşti.

"Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar ve aileler yoğun katılım gösterdi.

Şenliğin açılış konuşmasını NHKM Girişimi adına Berna Ersoy yaptı.

'ÇOCUKLARIMIZI SEVİYORUZ'

Ersoy "Çocuklarımızı seviyoruz. Sevmeyi nasıl biliyorsak ve ne kadar gücümüz yetiyorsa, ölesiye seviyoruz. Onlar için her şeyin en iyisini istiyoruz. Sağlıklı ve mutlu olmalarını istiyoruz. Doğuştan getirdikleri tüm olanakların onlar büyüdükçe en güzel biçimde ortaya çıkmasını istiyoruz. İnsanın payına düşen en güzel, en onurlu üstünlüklerin, bilginin, sevginin, dayanışmanın tüm hayatları boyunca yanlarında olmasını istiyoruz" dedi.

'BERKİN ELVAN 14 YAŞINDA BİR CANIMIZDI'

Ersoy "Bu şenliğe adını veren Berkin Elvan 14 yaşında bir Can'ımızdı. 11 Mart 2014 yılında kafasına gelen bir gaz kapsülü sonucu yaralandı ve uzun bir yaşam mücadelesinin sonunda yitirdik. Berkin, buralarda yok sayılan yaşam hakkına saygı gösterilen başka bir toplumda belki üniversiteye başlamanın heyecanını yaşıyor olacaktı. Ya da başarısız olarak etkilenmiş olmanın burukluğu içinde yaşam yolunu çizmeye çalışıyor olacaktı. Biz adını bilmeyecektik, tanıyıp sevenler, yakınları ne olursa olsun aynı şekilde seveceklerdi" diye konuştu.

'ÇOCUKLARA SEVGİMİZ, MÜCADELEMİZDEKİ İÇTENLİĞİMİZDİR'

Ersoy şöyle devam etti:

"Sevgili dostlarımız, bugün burada mutlu çocuk yüzleri görmek için, sevincimize ortak olanlar.

Sizleri çocuklarımız için yaptığımız binbir fedakarlığın bir adım ötesine, tüm çocuklarımızın mutlu, sağlıklı, neşeli ve güven içinde yaşayacağı bir toplumu birlikte hayal etmeye ve bunun için emek vermeye davet ediyoruz.

Çocuklarımıza sevgimizin en güzel ifadesi onlara güzel bir dünya bırakmak için vereceğimiz mücadeledeki içtenliğimizdir."

Yapılan konuşmanın ardından çocuklar ve müzik grubu, çeşitli müziklerle dinleti gerçekleştirdi.

Müzik dinletisinin ardından, çocuklar halat çekme yarışması, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışmalarına katıldı. Oyunların ardından çocuklar kendi sandviçleri hazırlayıp, yediler.

Gün boyunca aileler ve çocuklar hazırladıkları uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi.

Şenliğin sonunda çocuklar kendi hazırladıkları pankartla aileleriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirdiler.