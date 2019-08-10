Çanakkale Kilitbahir'de büyük yangın

Çanakkale Kilitbahir'e bağlı Behramlı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayılırken, alevler şehir merkezinden görülebilir büyüklüğe ulaştı.
Yangının saat 22.30 sularında Behramlı köyü yakınlarında başladığı, bitki dokusu nedeniyle hızla yayıldığı öğrenildi.
BEHRAMLI KÖYÜ BOŞALTILIYOR
Bir kolu Behramlı köyüne doğru ilerleyen yangının bir diğer kolunun Davutbeyin Çiftliği mevkine doğru yürüdüğü söyleniyor.
Geceyarısına yaklaşılırken, Behramlı köyünün boşaltılmaya başladığı, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambülans sevkedilirken çevre illerden takviye alınmakta olduğu öğrenildi.