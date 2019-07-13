Can Yayınları'ndan Paulo Coelho'ya 'Kürdistan' sansürü

Paulo Coelho'nun, Can Yayınları tarafından yayımlanan 11 Dakika romanı sansürlendi. Metindeki 'Kürdistan' kelimesinin sansürlenmesine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho’nun, Saadet Özen çevirisiyle, Can Yayınları tarafından Türkiye’de yayımlanan 11 Dakika adlı romanındaki ‘Kürdistan’ kelimesi sansürlendi.

Gazete Duvar'ın haberine göre orijinal metinde yer alan “Bir internet kafeye girdi ve Kürtlerin Kürdistan’dan, şu an Türkiye ile Irak arasında bölünmüş, var olmayan bir ülkeden geldiklerini öğrendi” cümlesi sansürlenerek yerine “Kürtlerin Ortadoğu’da yaşadığı yazıyordu” ifadeleri yer aldı.

İlk baskısı 2004 yılında yapılan kitabın sansürlenmesine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.