Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten kararı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yargılaması yeniden başlayan davada mahkeme, Can Dündar hakkında, gıyabında tutuklanmasına ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "Gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçlamasıyla eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül de 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dündar hakkında verilen cezanın, 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngörmesi gerektiğini belirten Yargıtay, mahkemenin kararını bozarak Dündar'ın yeniden yargılanmasına hükmetti.

Dosyanın ulaştığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi hazırladığı tensip zaptında Dündar'ın, yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedenleriyle kovuşturmanın sonuçsuz kalmamasını sağlamak amacıyla gıyaben tutuklanmasına karar verdi.

Dündar hakkında, kırmızı bülten de çıkarılmasına karar veren mahkeme, kararı Dündar'ın Belçika'dan iadesi için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

CAN DÜNDAR'DAN İLK AÇIKLAMA

MİT TIR'ları davasında yargılanan Can Dündar, hakkında çıkarılan tutuklama ve kırmızı bülten talebine ilişkin açıklamada bulundu.

"Havuz medyası büyük bir sevinçle haberi girdi, hakkımda kırmızı bülten çıkarıldığını yazdı. Böyle bir şey yok, öncelikle onu söyleyeyim. MİT TIR'ları davasında Yargıtay mahkemenin kararını bozdu. Neden bozdu, çünkü Basın Kanunu'na göre 40 gün içinde açılması gerekiyordu davanın, biz de bu süre aşıldığı için beraat etmiş olduk. Bunu tabii ki söyleyemezlerdi, bir anda Erdoğan'ın hedefi olmuş sanıklar böyle beraat edemezdi" diyen Dündar, "Bu kez casusluk suçlamasını ileri sürdüler. Biz zaten yargılanmıştık bu iddiayla ve bir delil bulamışlardı mahkemede. Şimdi bir delil bulmuşlar... O delil Suriye'nin BM'deki büyükelçisinin bu haber nedeniyle Türkiye hakkında şikayette bulunmasıymış. Bu iddiayla bir dava açtılar. Mahkeme dosyayı almış Yargıtay'dan, bu yargılama için hakkımızda tutuklama kararı çıkarmış ve İNTERPOL'den kırmızı bülten talep etmiş. Bu ne demek? Ülkeler kendileri kırmızı bülten çıkaramıyor, İNTERPOL başvuruları inceliyor ve ciddiye alınırsa bu kararı çıkarıyor. Fakat İNTERPOL Türkiye'nin hangi amaçla kimleri tutuklamaya çalıştığını bildiği için bunlara genelde kulak asmıyor. Daha önce benim için yapılmış başka başvurular var ve hiçbiri ciddiye alınmadı. Burada yargılanan gazetecilik. Bütün dünyaya Türkiye'yi de rezil edecek bir başvuru bu" ifadelerini kullandı.