Camiye bağış yapanlar dikkat

Show TV'de yayımlanan dinsel sohbet programında dolarla bağış yapıldığında, doların değeriyle birlikte yapılan sevabın da artıp artmayacağı soruldu. Soruya verilen yanıt kafaları karıştırdı.

Bir televizyon programında yayımlanan diyalog cami yaptırma derneği, İHH ve giderek Türgev gibi kurumlara bağış yapan yurttaşların durumu ile ilgili soru işaretleri yarattı.

Show TV'de yayımlanan "Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la Cuma Sabahı" adlı dinsel sohbet programında bir yurttaş, "Camiye dolar bağışlasam, dolar arttıkça sevabım artar mı" sorusuna olumlu yanıt aldı. "Yapılan yardım ne kadar iş görüyorsa, sevabınız o kadar artar" şeklindeki yanıt yurttaşların kafasını bir miktar karıştırırken, asıl karışıklık soruyu tersinden soranlar için belirdi.

Sohbet programında Diyanet mensubu Karataş'ın verdiği yanıttan "Camiye TL bağışlayanların sevabının dolar yükseldikçe düşeceği" sonucunu çıkartanlar oldu.