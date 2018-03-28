'Camiler genelev olarak kullanıldı' diyen gerici akademisyene resmi yalanlama

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın’ın geçen ay üniversitenin televizyon kanalında dile getirdiği 1924 yılında Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler olduğuna dair sözleri resmi olarak yalanlandı.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil’in Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Bursa Valiliğine yönelttiği “Bursa ilinde geneleve çevrilen cami var mıdır? Varsa hangi cami nerede, ne zaman geneleve çevrilmiştir?” sorularına yanıt verildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta; “Camilerin genelev olarak kullanıldığına dair bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır” denildi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen İrgil, “Tarihimizi çarpıtarak yalanlarıyla çirkinleştirenlere, halkı aldatanlara resmi cevaptır bu! Bu cevap sonrasında bu terbiyesizliği nedeniyle bu kişinin utanması ve Bursa halkından özür dilemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

YÖK İŞLEM YAPACAK MI?

Öte yandan skandal ifadelerinin ardından üniversite tarafından idari soruşturma başlatılan Akın hakkında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a bir önerge de veren CHP’li İrgil şu soruları yöneltmişti:

Bu öğretim üyesi hakkında Yükseköğretim Kurulu tarafından bir işlem yapılması düşünülmekte midir? Görev süresi sona erdiğinde tekrar ataması yapılacak mıdır?

Savaşı değil barışı savunan, barış için imza atan akademisyenler hakkında hiç vakit kaybetmeden ihraç kararı alınırken, Bursa ve Çanakkale halkına ve ailelerine, Cumhuriyet kurucularına ve o dönem yöneticilerine hakaret eden bu öğretim üyesi hakkında nasıl bir işlem yapılması düşünülüyor?

Tarihsel yalanlarda bulunan bu öğretim üyesi hakkında herhangi bir işlem yapmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı bu öğretim üyesini ve sözlerini kabul etmiş olmayacak mıdır?

Çanakkale ve Bursa'da camilerin genelev olarak kullanıldığı iddiasını da ortaya atan İlahiyatçı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın; “Daha enteresan 12 Haziran 1924. Camiler kapatılıyor düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak kullanılan camiler var. Türkiye'de, Camiler kapatıyorlar müessese olarak” ifadelerini kullanmıştı.