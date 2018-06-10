Camide AKP iftarı ve camilerden AKP mitingine katılım çağrısının ardından şimdi de cami minaresine AKP pankartı asıldı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın 8 Haziran'da Bitlis’te yaptığı miting alanının yanında bulanan Ulu Camii’nin minaresine AKP’nin pankartı asıldı. Üzerinde Ziya Gökalp’in “Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız” mısralarının yazılı olduğu pankartta AKP logosu da yer aldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde Antep’te bir yurttaşın camide çektiği görüntüler büyük tepki toplamıştı. Görüntülerde imamın cemaati Erdoğan’ın yapacağı mitinge davet etmesi, yurttaşların tepkisine neden olmuştu.