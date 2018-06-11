Cami imamı: Biz 'Reis'i destekliyoruz, onun haricinde kimse bu avludan içeri giremez

Çorum'da cami imamı Mustafa Çıtak, seçim çalışması yapan İyi Partililere, '657 beni bağlamaz. Biz 'Reis'i destekliyoruz. Onun haricinde kimse bu avludan içeri giremez' diye bağırdı.

Çorum'un Mecitözü ilçesi Çitli Köyü'nde dün ilginç bir olay yaşandı. Çitli Köyü Cami imamı Mustafa Çıtak, AKP haricindeki siyasi partilerin köyde siyasi çalışma yürütmesine izin vermedi. Odatv'nin haberine göre, imam, Çitli Köyü'nde vatandaşlarla görüşerek, İyi Parti'nin broşürlerini veren Çorum Milletvekili Adayı Avukatı Mehmet Fatih Aslan ve ekibini önce camiden, sonra da köyden çıkarmaya çalıştı. İmam Mustafa Çıtak'ın, ''657 beni bağlamaz. Biz 'Reis'i destekliyoruz. Onun haricinde kimse bu avludan içeri giremez'' diye bağırdığı belirtildi.