Çalışmadığı halde belediyeden maaş alan AKP Kadın Kolları Başkanı istifa etti

Bolu Belediyesi’ne bağlı BOSES şirketinde çalışmadığı halde aydan aya maaş aldığı ortaya çıkan ve istifa etmek zorunda kalan AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler, 3 gün içinde ikinci darbeyi de aldı. AKP Genel Merkezi Güler’i arayarak istifasını istedi. Güler, önce işini sonra koltuğunu kaybetti.

Bolu Belediyesi'ne bağlı BOSES şirketinde çalışmadığı halde aydan aya maaş aldığı ortaya çıkan AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler, 3 gün içinde ikinci darbeyi de aldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın “Nerede çalıştığını bilmiyorum” dediği Güler, hafta başında belediye şirketinden istifa etmek zorunda kaldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP Genel Merkezi de Güler'i arayarak istifasını istedi. Güler, önce işini sonra koltuğunu kaybetti.

Bolu Belediyesi'nin AKP'den CHP'ye geçmesi üzerine ‘Bankamatik işçi' tartışması çıkmıştı. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın “AKP kadın kolları başkanı belediye de ama nerede çalıştığını bilmiyorum” sözleriyle gündeme gelen AKP'li Arzu Güler, 15 Nisan'da belediye şirketinden istifa etti. Önceki gün de AKP Genel Merkezinden aranan Güler'in Kadın kolları başkanlığından istifası istendi.

SEÇİM ÇALIŞMASI YAPMIŞ

Güler bu görevden de istifa etti ve ‘'2018 Mayıs ayında İş-Kur destekli yaşlılara yardım projesi kapsamında işe başladım. Kasım ayında projesi bitti ve dönemin belediye başkanının uygun görmesiyle ‘Tabiatın Kalbi Bolu' şirketinde asgari ücretle işimize devam ettik. Birim müdürümün bilgisi dâhilinde Cumhur İttifakının seçim çalışmalarına katıldım. Bankamatik memurluğu yapmadım. Sonra da Belediye şirketindeki işimden istifa ettim” dedi.

Güler, Temmuz 2018'de Kadın Kolları Başkanı olarak genel merkez tarafından görevlendirildiğini de belirterek, “AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanlığından 17 Nisan 2019 tarihinde istifa ettim. AK Partimin bir parçası olarak Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümeye devam edeceğim” açıklaması da yaptı.