Çalışanlar için bedelli koşulları

AKP, bedelli askerlikten yararlanacak işçilerin kıdem tazminatını almasını çıkardığı bir maddeyle engelledi.

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacak çalışanların izin ve tazminat konusundaki soruları Meclis'ten geçirilen düzenleme sonrası yanıtını buldu.

AKP, bedelli askerlikten yararlanacak işçilerin kıdem tazminatını almasını çıkardığı bir maddeyle engelledi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, çalışanlar için şartlar şöyle:

1- Bedelliye başvuracak çalışanlar hangi kapsamda değerlendirilecek?

Yasanın ilgili maddesinde bu konu açıkça yer alıyor. Buna göre, bedelli düzenlemesinden yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.

2- Bedelli askerliğe gidenler, bu gerekçeyle işyerinden ayrılırsa, kıdem tazminatlarını alabilecek mi?

1475 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatı ödenebilecek durumlar arasında muvazzaf askerlik hizmeti de sayılıyor. Ancak yetkililer, bedelli askerlikte durumun farklı olduğuna dikkat çekiyor. Yasaya net bir şekilde çalışanların ücretsiz izinli sayılacağı hükmünün eklendiğini vurgulayan yetkililer, “İş Kanunu’nda genel bir düzenleme söz konusu. Ancak bu konuyla ilgili özel bir düzenleme yapıldığı için, bu düzenlemeyi dikkate almamız gerekir. Dolayısıyla tüm çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak ve şu anki şartlara göre, işyerinden ayrılarak kıdem tazminatı alabilmeleri mümkün gözükmüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

3- Bedelliyle ilgili düzenlemede kamu-özel sektör ayrımı var mı?

TBMM’de görüşmeler sırasında, bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacaklar için getirilen ücretsiz izin uygulamasının, sadece kamu için algılanıp, uygulamada sorunlar oluşup-oluşmayacağı sorusuna yanıt arandı. Bu kapsamda ek bir önerge verilip verilmemesi tartışıldı. Ancak böyle bir düzenlemeye gerek olmadığı sonucuna varıldı. Buna göre, ücretsiz izin tüm işyerlerini içeriyor.