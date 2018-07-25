Çalışan kadınları hedef aldı: Kadınların iş hayatına girip fink atması...

Akit adlı gerici gazetenin yazarı Vehbi Kara, bugünkü yazısında çalışan kadınları hedef aldı.

"Kadınların çalışma hayatına girip erkeklerle fink atması, kadın istismarının reklamlar ile yayılması, hayâ denilen mefhumun yok edilmesi kötü ahlakın toplumun her kesimine yayılması sonucunu doğurmuştur" diyen Kara'nın yazısı büyük tepki çekti.

Gerici yazar Kara'nın skandal yazısında bir bölüm şöyle:

Kadını diğer insanlardan üstün yapan şey ise şefkat duygusudur. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam 'cennet annelerin ayağı altındadır' buyurmuştur. Onlara Allah rızasını kazandıran en büyük haslet; merhametli olması nedeni iledir. Hâlbuki iş hayatında merhamet gösterenler asla kabul görmezler. Kapitalizm onları acımasız yapmıştır. Merhamet, işten kovulmak için yeterli bir sebep haline gelmiştir.

Kadınların çalışma hayatına girip erkeklerle fink atması, kadın istismarının reklamlar ile yayılması, hayâ denilen mefhumun yok edilmesi kötü ahlakın toplumun her kesimine yayılması sonucunu doğurmuştur. Plazalardaki acımasız savaşlar, üç kuruşluk menfaat için bir düzine yalan söylemeler, hırsızlığın her türlüsünün çoğalmasının bir sebebi işte budur.