Çakıcı'ya süresiz rapor veren müdür ve başhekim görevden alındı

Organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık kurulu raporu verilmesi önce başsavcının, ardından da raporu veren başhekim ve il sağlık müdürünün görevden alınmasına neden oldu. Türk Tabipleri Birliği de söz konusu rapor hakkında 'Bulgu yok, tıbbi rapor olmaktan çok uzak' değerlendirmesi yapmıştı.

Organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü olan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören Çakıcı’ya süresiz sağlık kurulu raporu verilmesi önce başsavcının, ardından da raporu veren başhekim ve il sağlık müdürünün görevden alınmasına neden oldu. Raporda yer alan "Yine de her şeyi Allah bilir" ifadesi ise tartışılmaya devam ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaretiyle gündeme gelen, Karar gazetesi yazarlarını ölümle tehdit eden Çakıcı için 22 Haziran’da hazırlanan sağlık raporunda ziyaretçi sınırının kaldırılması istendi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile altı uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalık olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denildi:

"Akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir.”

RAPORDA 'YİNE DE HER ŞEYİ ALLAH BİLİR…' İFADESİ

Raporun devamında “Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapılabilir” cümlesinin yer alması ise Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı’na bir yazı göndererek, bu raporun doğruluğunu sordu.

Yazıda şöyle denildi:

“Rapor tanı ve tedavi sürecine dair tıbbi bulgu içermediği gibi, raporun dili ve üslubu hekimlik ve sağlık ortamında bugüne kadar verilmekte olan rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte ‘usule ve fenne’ uygun düşmemektedir. Bu nedenle söz konusu belgenin ilgili hastanede gerçekten düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun Cumhuriyet başsavcılığına gönderilip gönderilmediğine bu hususta Bakanlığınız tarafından herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedilikle bizimle ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz.”

'BU RAPOR TIP TARİHİNE GEÇER'

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, raporu ilk gördüklerinde inanmadıklarını belirterek, Hürriyet’ten Meltem Özgenç'e şunları söyledi:

“Çünkü şimdiye kadar böyle bir şey görmedik, şaşkınız. Raporlarda hastanın tanıları, hastalığının derecesi tanımlanır ve başsavcılığa iletilir. Bu rapor böyle değil. Ancak yalanlama olmaması Cumhuriyet başsavcısının görevden alınması, başhekimin görevden alınması bu raporu doğrulamaktadır. Bu rapor dünya tıp tarihine geçer. Raporun durumu netleşince TTB, altında imzası bulunan hekimlerle ilgili olarak gerekli prosedürü uygulayacaktır.”

En son olarak raporda imzası bulunan Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça görevden alındı.