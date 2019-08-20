Çağlayan Adliyesi’nde avukatlara polis müdahalesi

Çağlayan Adliyesi önünde kayyum atamalarını protesto etmek isteyen avukatlara polis müdahalesi gerçekleşti.

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine, İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanmasını protesto etmek isteyen avukatlar, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak için toplanınca, hukukçulara polis müdahale etti.

HDP'li belediyelere kayyum atanmasının ardından aralarında Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Avukatlar Derneği, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar'ın da bulunduğu avukat grupları Çağlayan Adliyesi önüne çağrıda bulunmuştu.

HDP Milletvekilleri Ahmet Şık, Filiz Kerestecioğlu ve Züleyha Gülüm de basın açıklamasına destek verdi. Ahmet Şık'ın müdahale sırasında darp edildiği belirtildi.