Bylock yazışması ortaya çıktı: Twitter, Facebook, Instagram derhal kaldırılmalı

Cemaat'in haberleşme programı olan Bylock'a ilişki yazışma kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Cemaat'in sosyal medya hesaplarını ve akıllı telefonları nasıl kullandığı görülüyor.
Cemaat'in haberleşme programı Bylock'a ilişkin konuşma kayıtlarından bir bölüm ortaya çıktı.
Odatv tarafından yayınlanan yazışma kayıtlarında Bylock, Eagle, Turkuaz gibi uygulamaların Cemaat içi haberleşmede kullanılmasına dair diyaloglar yer alıyor.
Diyaloglardan bazı notlar şöyle:
- Bylock ve diğer kriptolu haberleşme araçlarının Appstore ve Playstore'dan indirilen örneklerinin örgüt içi haberleşmede kullanılamayacağı, kullanılabilmesi için örgüt üyeleri tarafından örgüt üyeleri tarafından güncellenmiş yeni üst versiyonunun USB ve diğer tekniklerle yüklenmesi gerektiği anlatılıyor.
- "Ezan vakti, Risale-i Nur (Yükseliş), Clean Master" gibi uygulamaların derhal silinmesi, haberleşme konusunda "Eagle veya Kakao Talk" kullanılması gerektiği belirtiliyor.
- Turquise'ın Bylock'un daha ileri sürümü olduğu, program indirme sitelerinde bulunamayacağı, Bluetooth veya USB ile gönderilip yüklenebileceği ifade ediliyor.
- Face programının mahrem olduğu, sadece örgüt imamlarının diğer üyelere yükleyebileceği üst düzey mahrem sınıfın bu programı kullanabileceği, piyasada olmayan bu programın kullanıcı ad ve şifrelerinin örgüt tarafından tespit edilen üyelere gönderileceği aktarılıyor.
- 2016 yılının Ocak ayı itibariyle Bylock yerine Tango görünümlü Eagle kullanmaları tavsiye ediliyor.
- Akıllı telefon kullananların Facebook, Twitter ve Instagram'ı derhal kaldırması isteniyor.