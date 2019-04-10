Büyükşehirleri kaybeden AKP imar yetkisini belediyelerden alıp Bakanlık'a veriyor!

AKP çok sayıda büyükşehiri kaybedince, imar yetkisini beleidyelerden alıp yetkiyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda topluyor. Belediyeler sadece uygulayıcı ve denetleyici olacak.

Yerel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre birçok büyükşehiri kaybeden AKP hükümetinin belediyelerin imar yetkisini kısıtlamaya hazırlandığı ifade edildi.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, 10 Aralık 2018 günü Resmi Gazete'de yayınlanan torba yasa düzenlemesiyle İmar Kanunu'nun bazı hükümlerinde değişikliğe gidildi. Getirilen yeni tanımlamalarla tüm imar yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elinden toplanmasının önü açıldı. Buna göre, belediyeler artık bakanlığın her il için hazırlayacağı Çevre Düzeni Planı'na uygun hareket etmek zorunda kalacak.

İmar Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan Çevre Düzeni Planı'nın tanımı “Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen plandır” şeklindeydi.

Geçen Aralık ayında kanunda yapılan değişiklikle bu tanım, “Varsa mekansal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlere ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır” haline getirildi.

BELEDİYELER SADECE UYGULAYICI VE DENETLEYİCİ

Haritalar üzerinde arazilerin kullanış biçimlerini belirleyen ve uygulama imar planlarına hazırlanmasına dayanak olan ve belediyeler tarafından hazırlanan nazım imar planı da kanuna göre, çevre düzeni planına uygun olarak hazırlanacak. Böylece her il için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlayacağı Çevre Düzeni Plan hükümleri o kentin “imar anayasası” olacak. Belediyeler ise sadece uygulayıcı ve denetleyici bir rol üstlenecek.

Geçen yıl sonu yapılan değişiklikle İmar Kanunu'nun 6'ncı maddesindeki planlama kademeleri de değiştirildi. Buna göre, mekansal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşacak.

İmar planları ise nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak hazırlanacak ve her plan bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanacak. Kademelerin bağlandığı “Mekansal Strateji Planı” da değişiklikle kanuna girdi. Kanuna göre, mekansal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde ortaya konulan hedefler dikkate alınacak.