Büyükşehir düzenlemesi iktidarın gündeminde

31 Mart seçimlerinin ardından bir dizi yerde "geçersiz oyların sayımı" sürerken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı "büyükşehir düzenlemesi" önerilerinin iktidar koalisyonunun bundan sonraki dönemde gündeminde olacağı öne sürüldü.

31 Mart seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili belirsizlik ve tartışmalar sürerken MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen "yeni büyükşehir düzenlemesi"nin önümüzdeki dönem iktidar koalisyonunun gündeminde olacağı öne sürüldü. Seçimlerin ardından başta İstanbul, bir dizi yerde "geçersiz oyların sayımı" sürerken Devlet Bahçeli "Büyükşehir belediye başkanları seçilsin, ilçe belediyelerini onlar belirlesin" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bahçeli “Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir başkanını seçelim. O da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak, ilçe belediye başkanlarını belirlesin” demişti.

Cumhuriyet'ten Selda Süneysu'nun haberine göre; Büyükşehir belediye başkan adayı, yerel seçimlerde sahaya “ilçe belediye başkan adaylarıyla” çıkacak. Oy pusulasındaysa milletvekili seçimlerinde olduğu gibi, büyükşehir belediye başkan adayıyla birlikte başkanın ya da partinin belirlediği ilçe belediye başkan adaylarının adı görünecek. Örneğin Ankara’da, CHP’nin büyükşehir adayı ile birlikte, Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Pursaklar gibi ilçe belediye başkan adaylarının adı da yer alacak. Böylece ilçe belediye başkan adayları “ilçeler için değil, büyükşehir belediye başkanlığı için” seçim sahasında çalışma yürütecek. Seçmen, bir partinin büyükşehir adayına oy verirken, aynı zamanda ilçe belediye başkan adayını da seçmiş olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ DOĞRULTUSUNDA...

Habere göre, Bahçeli’nin önerisine AKP kanadından da "olumlu" sinyaller gelirken, hem AKP hem de MHP kanadı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda Büyükşehir Belediye Yasası’nda, “sadece büyükşehirlerde değişiklik öngören” düzenlemeyi yapmayı amaçlıyor. İki parti de “Bütünşehir Yasası” kapsamındaki çalışmalarını raftan indirirken, önerileri de masaya yatıracak. Önerinin yasalaşma çalışmaları için TBMM’nin açılması beklenirken, öncelikle üzerinde durulan konunun “aday belirleme süreci” olduğu belirtiliyor.

BELEDİYE MECLİSİ İÇİN ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK

Masadaki öneri, belediye meclis üyeliklerindeysa şimdilik “mevcut uygulamanın devamını” öngörüyor. Buna göre her parti, büyükşehir belediye başkan adayıyla birlikte belediye meclis üyelikleri için de aday belirleyecek. Seçmen, büyükşehir belediye meclis üyelikleri için ayrı oy kullanacak. Belediye meclis üyelikleri için ayrı oy kullanılmasında değişiklik olmamasının nedeni “meclis üyelerinin büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarını denetleme yetkisini sağlamak” olarak açıklanıyor.

MUHTARLIĞIN SONU

Her iki partinin çalışmalarında, büyükşehirlerdeki “muhtarlık makamının” kaldırılması da bekleniyor. İl ve ilçelerle köylerdeyse muhtarlık makamının bulunması planlanıyor. Seçmenlerin artık işlemlerini e-devlet ve ilçe nüfus müdürlükleri aracılığıyla yapmalarının da burada etkili olduğu öne sürülüyor.