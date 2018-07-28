Büyükerşen: Parti teşkilatının A'dan Z'ye değişmesi zaruridir

Seçim öncesinde cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'de seçimden sonra başlayan olağanüstü kurultay için muhaliflerin imza toplama girişimine ilişkin olarak, 'Sorunların çözülebilmesi için bana göre, küflenmiş bir görüntü veren parti teşkilatının A’dan Z’ye değişmesi zaruridir' dedi.

Seçim öncesinde cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'de seçimden sonra başlayan olağanüstü kurultay için muhaliflerin imza toplama girişimine lişkin olarak, "Sorunların çözülebilmesi için bana göre, 'küflenmiş bir görüntü' veren parti teşkilatının A’dan Z’ye değişmesi zaruridir" dedi.

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtlayan Büyükerşen, CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları sorunları çözmeyeceğini ifade ederek, mevcut üyelerin yerine gençlerin çoğunluğu teşkil ettiği, yeni üyelere sahip olup delege sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Büyükerşen, "Bu konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki parti üyeliği ile parti teşkilat ve işleyişinin de gözden geçirilmesinde fayda vardır" dedi.

Büyükerşen'in açıklamaları şöyle: