Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin yeni gelişme

Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'ın Cemaat yapılanması içindeki 'abisi' olduğu iddia edilen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt adliyeye sevk edildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın Gülen Cemaati içindeki "abisi" olduğu iddia edilen eski BTK çalışanı Şahin Söğüt, adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla gözaltına alınan Söğüt'ün, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Söğüt, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Söğüt'ün, Emniyette hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.