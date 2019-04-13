Büyükçekmece’den sonra Esenyurt’ta da 'seçmen avı' başladı!

Polis, Esenyurt’ta sandık başkanı Çağış’ın evine giderek çocuklar dahil seçmen durumunu sorguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde tamamlamasının ardından seçimlerin iptali için gerekçe arayan AKP iktidarı, bir haftadır Büyükçekmece’de başlattığı seçmen avını genişletiyor. Polis, Büyükçekmece’nin ardınan Esenyurt’ta bazı adreslere giderek sandık başkanları ve seçmenleri sorgulamaya başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen CHP’li Mehmet Murat Çalık, mazbatasını alarak görevine başladı. YSK’nin kesin sonuçları açıkladığı ilçede polisin bazı evlere giderek seçmen sayısını kontrol ettiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Esenyurt’taki Yusuf Özvatan Ortaokulu’nda, sandık başkanı olarak görev yapan Mehmet Sadık Çağış, polislerin kendi evine de gelerek seçmen sayısını sorguladığını söyledi.

Çağış, “Polis evime geldi. Esenyurt’ta Yusuf Özvatan Ortaokulu’nda 20345 No’lu sandık başkanıydım. Kimliklerimizi sordular. ‘Amacınız ne?’ dedim. Kimliklerini ve bir yazı gösterdiler. Hanımı ve çocukları sordu. Kaynanamda bizimle kalıyor. Onu da sordular ‘bizde kalıyor’ dedim” diye konuştu.

Polislerin tavırlarından dolayı tedirgin olduğu belirten Çağış, “Evime geldikten sonra dışarıya çıkamadım. Ben engelliyim aynı zamanda bir ameliyat geçirdim. Tedirginlik yaşadım. Her gün seçim kurula gidiyordum. Ama o gün gidemedim” dedi.