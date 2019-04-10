Büyükçekmece'de bazı evlere polis tam 5 kez gitti: Hayatımda ilk kez evime polis geldi

AKP'nin usulsüz seçmen iddiasının ardından polis yığınağı yapılan Büyükçekmece'de yurttaşlar durumdan rahatsız.

AKP'nin sahte seçmen iddiası sonrası polislerin kapı kapı gezdiği Büyükçekmece'de halk tepkili.

BBC Türkçe'nin haberine göre, AKP'nin güçlü olduğu Tepecik mahallesinde çalışma yapan polis ekipleri dışarıdan gelmiş.

Ellerinde listeler, muhtarlıktaki harita önünde gidecekleri evlerin yerlerini belirliyor.

İsmini vermek istemeyen bir muhtar, Büyükçekmece'de kimsenin bu tür şeylere alışkın olmadığını, herkesin kaygılı olduğunu söylüyor.

Polislerin eve gelmesinden rahatsız olan ve buna karşı şikayet yollarını arayan bazı Büyükçekmeceliler var.

Kimisi evlerine polisin iki ila beş sefer arasında gelmesinden rahatsız, kimisi kendilerine sorulan sorulardan.

Sanatçı Murat Akalp, 'Hayatımda ilk kez evime polis geldi' diye anlatmaya başlıyor hikayesini ve sonra devam ediyor: "Oğlum 'baba polis' deyip korktu. Eşimin, eşim olduğunu ispatlamak zorunda kaldım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,kendilerine ulaşan bilgilere göre seçmen kontrolleri için polis dışında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını öne süren bazı sivil kişilerin de kapıları çaldığını belirtiyor.