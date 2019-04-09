Büyükçekmece iddialarına yanıt: Seçimlerin iptalini gerektiren bir sebep yok

AKP'nin Büyükçekmece'de usulsüzlük iddialarına İstanbul İl Seçim Kurulunun 4 Nisan tarihinde verdiği yanıt: “Seçimlerinin iptalini gerektiren bir sebep yoktur.” de

AKP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) resmen başvuruda bulunarak "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul seçimlerinin yenilenmesini istemişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise; "Bir suç var ortada. Bir yolsuzluk yapılmış ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış" ifadelerini kullanarak seçimlerin tekrarının yapılması talebini dillendirmişti.

Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından 4 Nisan tarihinde verilen bir karar, AKP'nin bu gerekçelerle yükselttiği "seçim iptali" talebine verilen cevabını gösteriyor.

Bu karara göre usulsüzlük iddialarının odağındaki kişi hakkında bir soruşturma yürütüldüğü ancak kamu davası açılmadığı ve kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığı belirtiliyor.

Kararda, “Seçimlerinin iptalini gerektiren bir sebep yoktur" ifadeleri yer alıyor.

4 Nisan tarihli o karar metni şöyle;