Büyükanıt'ın 'son nefesimde bile affetmeyeceğim' dediği savcıyla ilgili yeni gelişme

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın 'Allahından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim' dediği eski Savcı Ferhat Sarıkaya, günler süren bir haftalık gözaltı süresinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şemdinli davasının savcısı olan Ferhat Sarıkaya, bir haftalık gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edilirken, savcılık sorgusunun ardından "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz günlerde eski savcı Sarıkaya hakkında açıklamada bulunmuş, "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli" demişti.

ŞEMDİNLİ DAVASI

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'nin 9 Kasım 2005 tarihinde bombalanmasıyla ilgili davanın iddianamesini hazırlayan Ferhat Sarıkaya, iddianamede dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı Şemdinli olaylarına ilişkin çete kurmakla suçlamıştı. Sarıkaya 15 Temmuz'un ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede Şemdinli iddianamesinin içerisine Yaşar Büyükanıt’ın adını cemaatçi hâkim ve polis şefinin yardımıyla eklediğini anlatmıştı.