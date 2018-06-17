Büyükada'da HDP standına bıçaklı saldırı: İki kişi yaralandı

Büyükada'daki HDP standına yönelik saldırıda iki kişi bıçakla yaralandı.

Büyükada'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) standına dün gece yarısı 01:00 sularında saldıran iki kişi parti bayraklarını ve standı yakma girişiminde bulundu.

Bianet'te yer alan habere göre, HDP'nin yan standında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri ve esnaf saldırganları durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 10 kişilik yaşları 19-20 civarında olduğu belirtilen saldırganları durdurmak isteyen esnaflardan Vedat Demir ve Sedat Şahin bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılardan Sedat Şahin taburcu edilirken, Vedat Demir'in tedavisi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.