Büyükada davasında tahliye

Büyükada davasının tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aylık olarak yapılan tutukluluk incelemesinin ardından tahliye edildi.
Büyükada davası Almanya ile Türkiye arasında büyük gerilime neden olmuş, geçen yıl Ekim ayında davanın tutuklu sanıklarından Alman vatandaşı Peter Steudtner'in tahliyesi, pazarlık iddialarını gündeme getirmişti.
Alman Der Spiegel dergisi tahliyeler konusunda gizli pazarlık yapmak üzere eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in, Merkel'in bilgisi dahilinde, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü yazmıştı.