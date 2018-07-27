'Büyük kumpas var, Muharrem İnce'yi derin devlet partinin başına geçirmek istiyor, müsade etmeyeceğim...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, bir CHP'li kaynağına dayandırdığı ilginç bir iddiayı köşesine taşıdı.

"Adı bende saklı Tuncelili ve Türkiye’de vergi rekortmenleri arasında sayılan bu işadamı da seçimden bir süre sonra sırf; 'Lütfen bırakın koltuğu artık Muharrem İnce’ye' demek için Kılıçdaroğlu’nun bir Ankara’ya gidişinde Atatürk Havalimanı VİP’e gitmiş" diyen Yılman, "Maksadı çok sevdiği, saydığı yakını olan Kemal Bey’i uğurlarken aynı zamanda iyi niyetli bu tavsiyeyi de bizzat kendisine iletmekmiş. İletmiş de! Ve şu cevabı almış; 'Mümkün değil çünkü işler bildiğiniz gibi değil, çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce’yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet! Ben buna asla müsaade etmeyeceğim!' Dedim ya; Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine koltuğunu bırakması hususunda tavsiyelerde, önerilerde bulunanlara bu senaryoyla yanıt verdiğini hep duyuyordum" ifadelerini kullandı.