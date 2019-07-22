Bütün kabahat turuncu koltuklarda! Meclisin işlevsizleşmesinin sebebi bulundu

TBMM Genel Kurulu’u bir çok dönem milletvekillerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda değiştirilmişti. En son 24 Haziran seçimlerinden sonra salon 600 milletvekiline uygun hale getirilmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin talebi doğrultusunda yeniden düzenleme çalışmaları başlıyor.

TURUNCU KOLTUKLAR TANSİYON YÜKSELTİYOR

Milletvekillerinden gelen son şikayetler ise "ceylan derisi turuncu koltuklar" ve elektronik oylama sistemi" olduğu belirtildi. Vekiller, hem koltukların renginin Genel Kurul’da tansiyonun yükselmesine yol açtığı tezini savunmuş, hem de zemindeki halının altından geçen çok sayıda kablo nedeniyle ortam elektriğinin yoğun olduğunu söylemiş, kablolar için formül üretilmesini istemişti.

SİSTEM YENİLENECEK

Meclis Başkanlığı, bu yaz yapılmasını öngördüğü çalışmayla, milletvekillerinin şikayetlerine konu olan elektronik oylama sistemini değiştirmek üzere harekete geçecek. Yapılacak çalışmada, 1996 yılının teknolojisiyle hazırlanan ve parmak iziyle çalışan milletvekillerinin sıralarının üzerinde bulunan elektronik düzenek değiştirilecek. Günümüz teknolojisine uygun hale getirilecek olan elektronik oylama ve yoklama sistemi, “kablo” sorununu da çözecek. Yaz tatilinde yapılacak çalışmaların elektronik sistemle ilgili olacağı, koltukların ise değiştirilmeyeceği öğrenildi.