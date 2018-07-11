Bütçeyi Erdoğan hazırlayacak: Naci Ağbal'ın görevi belli oldu

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ikiye ayrıldı. Bütçe kısmı Cumhurbaşkanlığı bünyesine alındı. Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da bütçe başlığında görev yapacağı ve Saray'daki Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın başında olacağı ileri sürüldü.

Bütçenin bundan sonra Saray'dan hazırlanacak olmasının ardından buradaki görevliler de belli olmaya başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı her yıl bütçeyi de hazırlayacak. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ikiye ayrıldı. Bütçe kısmı Cumhurbaşkanlığı bünyesine alındı. Bu konuda Saray'da görev yapacak isimlerden birinin eski Maliye Bakanı Naci Ağbal olacağı, Ağbal'ın Saray'da Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın başında olacağı ileri sürüldü.