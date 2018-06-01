Bursa’da Türk Telekom binasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’da bugün saat 14.15’te Türk Telekom’un Genç Osman Mevkii’ndeki merkez binasında silah sesleri duyuldu.
DHA'nın haberine göre, Bursa'da Türk Telekom'un Genç Osman Mevkii'ndeki merkez binasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bursa'da Türk Telekom'un kent meydanındaki bayisinde meydana gelen silahlı kavgada Murat Yenikapı yaşamını yitirdi, Abdullah Yenikapı ile Abdurrahman Yenikapı yaralandı.
Olaya karıştığı öne sürülen Nedim Vural Bayır ise tabancası ile yakalandı.