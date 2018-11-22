Bursa'da patates deposuna baskın

Soğan depolarının basılmasının ardından, Bursa'da belediye ekipleri patates deposuna baskın düzenledi. Baskında 35 ton patates bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından "stokçuluğun önlenmesi" amacıyla yapılan denetimlerde, bir binanın giriş katındaki çuvallarda yaklaşık 35 ton patates istiflendiği belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "stokçuluk nedeniyle meyve sebze fiyatlarında artışa yol açanlarla ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini" söyledi.

ERDOĞAN 'DEPOLARI BASACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarlara yaptığı konuşmada "stokçuluğa izin verilmeyeceğini" öne sürerek, "Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Bundan sonra aldığımız ihbarlar sebebiyle stokların yapıldığı depoları basacağız" ifadelerini kullanırken, Erdoğan'ın açıklaması üzerine Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Konya'dan getirdiği patatesleri burada depoladığı ileri sürülen vatandaşa, "hal dışı toptan satış yapmak" suçundan 14 bin TL para cezası kesildi. Patateslerin, Hal Derneği Komisyonu tarafından belirlenecek rakam üzerinden satın alınıp, hal fiyatları doğrultusunda satışının yapılacağı belirtildi.