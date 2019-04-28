Bursa'da genç çifti dövenleri koruyan polislere 13 yıla kadar hapis talebiyle dava

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde genç bir çifti tekme tokat döven 6 kişiyi korudukları ve olayla ilgili delil kararttıkları iddia edilen 2 polis memuru hakkında 8 yıldan 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Nişanlı olan Burcu A. ile Berat G. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kafeden çıktıkları esnada 6 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen çift hastaneye kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araştırmaya başladı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri Orhan S. ile çocukları Ertan S., Semih S. ve torunu Burhan S., Burak İ. ve Hakan G.'yi gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILINCA İNCELEME BAŞLADI

Şüpheliler, emniyette susma haklarını kullanarak savcılıkta ifade vereceklerini söyledi. Savcılık ikmalen (evrak üzerinden) işlem yaptı ve şüpheliler, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.

Nişanlı çiftin darp edildiği anlar önce sosyal medyadan paylaşıldı ardından da haber kanallarında yayınlandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından savcılık yeniden konuyla ilgili inceleme başlattı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un talimatı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan şüphelilerden Ertan S., Semih S., Ertan S.'nin oğlu Burhan S., Burak İ. ve Hakan G. 'yaralama' suçundan tutuklandı. Baba Orhan S. ise adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

Burcu A. ifadesinde, babası öldükten sonra maddi yardımda bulunan komşuları Orhan S.'nin kendisini rahatsız ettiğini, çeşitli vaatlerde bulunarak, birlikte olmak istediğini söyledi. Konya'dan gelen nişanlısı Berat G. ile Osman S. arasında telefonda tartışma yaşandığını, olayın da bu nedenle kaynaklandığını belirtti.

POLİSLER HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Orhangazi cumhuriyet savcısı, konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla polis memurları M.A. ile V.C. hakkında soruşturma açtı.

Soruşturmanın ardından 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Şüpheliler baş polis M.A. hakkında 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 13 yıla kadar, V.C.'nin ise 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede "İlçe emniyet amirliğinde 19-20 Ocak tarihlerinde meydana gelen kasten yaralama, mala zarar verme olayların görevlilerce yürütüldüğü ve tahkikat evrakları 30 Ocak günü savcılığa ulaştırıldı. Kasten yaralama olayında H.G. şüpheli baş polis, darp şüphelisi S.S.'nin, amcasının eniştesi olmak şeklinde bir akrabalığı tespit edildi. HTS kayıtlarında birden fazla ikili arasında telefon görüşmesi yapıldığı tespit edilip, kafe önündeki olayla ilgili konuştukları belirlendi. Ayrıca baş polis M.A. şüphelilerden E.S. ile telefon görüşmesinde, 'Ağabeyin de gelsin, bekletmeyeceğim bak, başka zamana kalırsa savcının tavrı değişir, anladın mı yani bu işi üstelemeyin. İfadenizi aldıktan sonra doktor raporlarınızı alıp bırakacağım sizi" ifadelerine yer verildi.

Polis memurlarının önümüzdeki ay Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacağı belirtildi.