Bursa'da 'FETÖ' davasında yargılanan işadamlarına hapis cezası

Bursa'da görülen ve işadamlarının yargılandığı 'FETÖ' davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklara 8 yıl 9 ay ile 6 yıl 3'er ay arasında hapis cezaları verdi.

Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 20 aydır görülen 6’sı tutuklu, 2’si firari toplam 18 sanıklı ''FETÖ'' davasının karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, sanıklar Ahmet Bozaltı, Fethullah Özkara, Hakan Uzan, Hüseyin Tat,Hüseyin Zeki Tunaoğlu, Ruhan Üçkardeşler, tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve aileleri katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu. Savunmaların ardından mütalaasını açıklayan savcı, tutuksuz sanıklar Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler ve Celil Çatallar ile tutuklu yargılanan 6 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasını ve tutuksuz yargılanan 3 kişinin de tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti karar vermek üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan heyet, tutuklu 6 sanık ve tutuksuz yargılanan işadamları Erdem Albayrak, Özkan Özipekliler ve Celil Çatallar hakkında 8 yıl 9’ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca tutuksuz sanıkların kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklanmalarına hükmedildi.

Tutuksuz sanıklardan Celil Çatallar, Abit Danışman ve Murat Demir hakkında da 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, bu sanıkların tutuklanmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

Dava dosyasında ismi geçen firari sanıklar Dilek Atageldi ve Hüsnü Cayhan ile tutuksuz sanıklar Yusuf Şaylı, Selami Yılmaz, Sayim Yılmaz, Mesut Yaran ve Mahmut Şengün’ün dosyalarının bu dosyadan ayrı tutulmasına karar verildi.