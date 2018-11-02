Burhan Kuzu'dan 'uyuşturucu mafyasını serbest bıraktırdı' haberi sonrası ilk açıklama

2007 yılında 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanan, birçok kişinin infaz emrini vermekle suçlanan Naci Zindaşti'nin tahliyesini sağladığı iddia edilen Burhan Kuzu'dan açıklama geldi.

Birçok kişinin infaz emrini verdiği ileri sürülen uyuşturucu satıcısı Naci Zindaşti'nin tahliyesine ilişkin önemli iddiaya yanıt geldi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın dünkü köşesinde işaret ettiği isim olan Burhan Kuzu, Zindaşti'nin tahliyesini kendisinin sağlamadığını ileri sürdü.

Kuzu, iddialara yanıtında, "Ben ne o İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem oldu. Hele hele duygusallık dediğin para işleri benim asla yapmayacağım işler. Bu bilgiyi kim verdi size bilmem. Ancak uzaktan yakından alakam yok. Yeni bir FETÖ kumpası olabilir. 15 Temmuz gerçekleşseydi öldürülecek ilk 5 ismin içinde benim de adım var. Ömrümde hiçbir hakimi arayıp telkinde bulunmadım. Ben bir Anayasa Hukuku Profesörüyüm. Yargıya baskının ne anlama geleceğini çok iyi bilirim. Dürüst bir gazeteci olarak tanıdığım Altaylı bu düzeltmeyi de yapar diye ümit ediyorum" dedi.