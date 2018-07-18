Burhan Kuzu'dan '28 gün şartı' açıklaması

Bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 gün şartına ilişkin eski AKP'li vekil Burhan Kuzu'dan 'Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir' paylaşımı geldi.

Bedelli askerlik teklifinde yer alan 28 gün askerlik şartına ilişkin AKP kurucularından ve MYKY üyesi Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kuzu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında "Bedelli Askerlik kanun teklifinin şartları belli olmuş: Yaş: 25, bedel: 15 bin TL, eğitim süresi: 28 gün. Tabii ki bu teklif Bütçe Komisyonunda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak. Ortak bir nokta bulunacaktır. Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir" ifadelerini kullandı.