'Burası Türkiye, burada iş yok, aş yok!'

Bugün TÜİK tarafından yayımlanan işsizlik sayısının gerçek sayının çok daha altında olduğunu vurgulayan TKP, 'Burası Türkiye. İş yok. Aş yok. Güvence yok. Gelecek yok. Çözümleri de yok' açıklaması yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), TÜİK'in yayımladığı işsizlik rakamlarıyla ilgili açıklamasında "Burası Türkiye… İş yok. Aş yok. Güvence yok. Gelecek yok. Çözümleri de yok. Ne AKP’nin, ne diğer düzen partilerinin bunu değiştirmek gibi bir derdi yok" ifadesine yer verdi.

Gerçek işsizlik sayısının TÜİK'in açıkladığından çok daha fazla olduğu vurgulanan açıklamada "TKP'nin ise sözü net: İşsizlik ve yoksulluk üreten bu sömürü düzenini değiştireceğiz" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"7 MİLYON İŞSİZ: BURASI TÜRKİYE, BURADA İŞ YOK, AŞ YOK, GÜVENCE YOK

TÜİK bugün yılın son ayına ait işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişi artmış, ülkedeki işsiz sayısı 4 milyonu geçmiş.

TÜİK, Erdoğan’ın gönlüne göre rakamlar açıklamasıyla meşhur hale geldiği için, işsiz sayısının bundan çok daha fazla olduğunu biliyoruz.

İşte bu 'gönüle göre hesaba' katılmayan işsizler dahil edildiğinde işsizlik rakamı Aralık ayında 7 milyonu geçiyor.

Üstelik bu rakamda kayıt dışı çalışanlar, kriz gerekçesiyle ücretsiz izine yollananlar, aylardır ücret almadan çalışmak zorunda bırakılanlar yok.

İşsizliği düşürmek için buldukları çözüm ise patronlara prim desteği ve teşviklerle milyarlarca lira para aktarmaktan ibaret olan 'istihdam paketleri'.

Son açıklanan paketin adına da 'Burası Türkiye, Burada İş Var' demişler.

Düzeltiyoruz.

Burası Türkiye…

İş yok.

Aş yok.

Güvence yok.

Gelecek yok.

Çözümleri de yok.

Ne AKP’nin, ne diğer düzen partilerinin bunu değiştirmek gibi bir derdi yok.

TKP'nin ise sözü net:

İşsizlik ve yoksulluk üreten bu sömürü düzenini değiştireceğiz.

Türkiye Komünist Partisi"