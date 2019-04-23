'Burası AKP'nin kalesi, çıplak bunlar' dedi, sergideki nü eserleri kaldırttı

Bursa Güzel Sanatlar Birliği Derneği Başkanı ve ressam Ayfer Demircioğlu’nun 15 Nisan Pazartesi günü Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde açtığı resim sergisindeki eserler, müstehcen oldukları gerekçesiyle kaldırıldı.

Ayfer Demircioğlu’nun ressam Avni Yamaner ile birlikte Sami Güner Sanat Galerisi’nde açtığı ortak sergi, açılışından iki gün sonra belediye tarafından kapatıldı.

Cumhuriyet'ten Ayça Han'ın haberine göre, açılıştan bir gün sonra sergiye gelen bir şahıs “Bunlar burada nasıl sergilenir, çıplak bunlar. AKP’nin kalesinde böyle şeyler yapamazsınız. Çıplak kadınların sergilenmesine ‘sanat’ diyorsunuz. Peki, çarşaflı kadınlar neden yok? Sizi şikâyet edeceğim” diyerek tepki göstermeye başladı. Eserlerinin bu kadar hızlı bir şekilde kaldırılmasının şaşkınlığını yaşayan Demircioğlu, tepkilerin asıl sebebinin her yıl büyük zorluklarla açtığı “Cumhuriyet” sergisi olduğunu düşünüyor. Daha şaşırtıcı olan ise, aynı şahsın iki ay önce Devlet Güzel Sanatlar Galeri’sinde yer alan kadın ve erkek heykellerini nü oldukları gerekçesiyle şikâyet ederek kaldırtmış olması.

“Yaşadığımız çağda hâlâ sanat eserlerinin böyle saldırılara maruz kalıyor olması gerçekten çok üzücü” diyen Demircioğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: 17 Nisan Çarşamba günü, saat 13.00 sularında Tayyare Kültür Merkezi Müdüresi Ayşe Hacıoğlu tarafından arandım ve ofisine davet edildim. “Yukarıdan gelen emirler” doğrultusunda sergimdeki “nü resimler”in müstehcen bulunduğunu ve “ilgili resimleri toplamam gerektiği” tarafıma iletildi. Sanata sansürü asla kabul etmeyeceğimi, hiçbir resmimi sergiden kaldırmayacağımı kendilerine belirttim. “Ne derseniz deyin bu sergi toplanacak” cevabıyla karşılaştım. Bunun üzerine serginin perdelerini kapattılar. İlgili kültür merkezinde çalışan emekçi arkadaşları zor bir durumda bırakmamak adına bütün resimlerimi toplayıp kendi sergimden ayrıldım.”