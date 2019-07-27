Burası adliye: Çay 7, limonata 10 lira

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan kafeteryalarda bir yıl içinde yapılan zamlar adliye personeli ile avukatların tepkisine neden oldu. Limonata 10, çay 7, Türk kahvesi ise 9 lira…

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan kafeteryalarda bir yıl içinde yapılan zamlar adliye personeli ile avukatların tepkisine neden oldu. Fahiş fiyatlara tepki gösteren bir avukat suç duyurusunda bulundu. Adliye personeli ise kendilerine uygulanan tarifede çaya yapılan zamlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve çay içmeme kararı aldı.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, diğer adliyelerdeki fiyatlarla karşılaştırma yapan bir avukat, fahiş fiyat uygulanması üzerine Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kapısını çalarak, bilgi talep etti. Cevap alamayınca da suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan adliye personeli ise, yapılan zamlara tepki olarak çay içmeme kararı aldı. Anadolu Adliyeleri Sendikası aracılığıyla ve sosyal medya üzerinden duruma tepki gösteren çalışanlar, fiyatlar geri çekilene kadar, çay ocaklarından alışveriş yapmayacaklarını duyurdular.