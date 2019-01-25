Burak Erdoğan 'geri dönüyor' iddiası: Bilal-Berat kavgası...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile damadı Berat Albayrak’ın arasında bir gerilim yaşandığı, gerilimin medya üzerindeki hakimiyetle ilgili olduğu ileri sürüldü.

Odatv'de yer alan habere göre, AKP içinde iki ismin “taraftarları” ayrışırken, Damat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Atv ve A Haber’e Bilal'e yakınlığı nedeniyle çıkarılmayan AKP Grup Başkanvekili bile olduğu iddia edildi.

"Medyalar bölüşülmüş; ATV-A Haber-Sabah damadın, TRT oğulun hakimiyetinde!" denilen haberde, şu iddialar yer aldı:

Atv’nin ve A Haber’in, yani Turkuvaz Medya’nın yöneticisi olan ağabey Serhat Albayrak’ın “kağıt üstünde olmayan” başka bir otoritesi de olduğu belirtiliyor.

Hep medya kulislerinde konuşulur; hangi reklamın hangi kanalda nasıl yayımlanacağına Albayrak karar verir!

“Nasıl yani” demeyin, öyle!

Reklamcıların uzun zamandır dertli olduğu bu konu, artık öyle bir sıkıntı yarattı ki; RTÜK Başkanı’nın kellesi alındı! Zira, istifa ettirilen RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın “Turkuvaz Medya’nın adamı” olduğu öne sürülüyordu. Bundandır ki; ATV dizilerine ve A Haber yayınlarına ceza çok nadir verilirken, dahası kayırılırken, diğer TV kanalları “Turkuvazcı” RTÜK Başkanı sayesinde büyük sıkıntılar yaşıyordu.

Sonuç, dediğimiz gibi; RTÜK Başkanı istifa ettirildi.

Şimdi...

Haberin bam teline gelirsek, bir iddiayı gündeme getirelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğullarından Burak Erdoğan’ın bir reklam şirketi kurduğu ileri sürülüyor.

Ve Oğul Erdoğan’ın bu reklam şirketinin, Serhat Albayrak’ın “reklam tekelini”kırmada rolü olması için kurulduğu konuşuluyor.