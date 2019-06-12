Bunu da yaptırdılar: İBB çalışanlarından İmamoğlu karşıtı miting

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında belediye işçileri İmamoğlu karşıtı miting düzenledi. Miting, İBB hesaplarından canlı yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları Saraçhane’deki belediye binası önünde “Ekrem İmamoğlu karşıtı” miting düzenledi.

İBB'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan mitingin duyurusunda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet edecek” denildi.

Belediye çalışanları adına açıklama yapan İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz “Son günlerde yaşananlar hakkında binlerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı adına çağrıda bulunmak üzere karşınızda bulunuyoruz” dedi. Kazanasmaz, “Fakat içinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Gözbebeğimiz İstanbul ve çok değerli İstanbullular için birbirinden farklı yüzlerce alanda değer, proje, istihdam ve hizmet üretmekteyiz. Fakat bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir” açıklamasında bulundu.

Günlerdir dayanaksız haber ve sosyal medya paylaşımları yapıldığını belirten Kazanasmaz, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu art niyetle üretilen haber ile İBB'nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun ve hukuk çerçevesinde yapılan çok kıymetli hizmet ve faaliyetleri, bilinçli ve sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda gündeme getirilen ve gerçeği yansıtmayan iddiaların, emeğimizi ve İstanbul'a hizmet etme motivasyonumuzu hedef aldığını düşünmekteyiz. Şu bilinmelidir ki; bir dünya markası olan İBB, ideolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir. Bu nedenle 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf' kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz.”