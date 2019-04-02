Bunu da yaptılar: Seçimi kaybeden belediyeden sporculara ceza

Adana Yerel Basketbol Ligi'ni ikinci olarak bitiren Adana Büyükşehir Belediye U14 Kız takımı, Türkiye Şampiyonası için çıktıkları Çanakkale yolundan geri çağrıldı.
Basketfaul sitesinin haberine göre, 14 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Çanakkale'ye 100 km kala Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri takımın ilgililerini aradı ve "Otel rezervasyonunuzu iptal ettik, geri dönün!" dedi.
Olayın Twitter'da gündem olmasından sonra, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kızları Çanakkale'de ağırlayabileceklerini söyledi.