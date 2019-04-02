Bunu da yaptılar: Seçimi kaybeden belediyeden sporculara ceza

31 Mart yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçmesinin ardından, Türkiye Şampiyonası'na katılacak 14 yaş kız basketbol takımı Çanakkale yolundan geri çağrıldı.
Salı, 02 Nisan 2019 11:34

Adana Yerel Basketbol Ligi'ni ikinci olarak bitiren Adana Büyükşehir Belediye U14 Kız takımı, Türkiye Şampiyonası için çıktıkları Çanakkale yolundan geri çağrıldı.

Basketfaul sitesinin haberine göre, 14 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Çanakkale'ye 100 km kala Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri takımın ilgililerini aradı ve "Otel rezervasyonunuzu iptal ettik, geri dönün!" dedi. 

Olayın Twitter'da gündem olmasından sonra, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kızları Çanakkale'de ağırlayabileceklerini söyledi. 


 