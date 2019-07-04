Bunu da gördük: AKP'den mazbata transferi...

AKP seçimi kaybettiği Aksaray'ın Demirci Beldesi'nde kazanan adayın 'Seçilmeye engel cezası var' diyerek iptal talep etti. AKP'nin iptal talebi YSK tarafından kabul edilince seçimi kazanan BBP adayının mazbatası da iptal edildi. Yenilenen seçime adaylığına itiraz ettiği BBP adayını transfer ederek giren AKP, seçimi kazandı.

Aksaray’ın Gülağaç İlçesi Demirci Beldesi’nde ilginç bir “Mazbata takası” yaşandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, AKP'li Hüseyin Us'un 2 dönem Belediye Başkanlığı yaptığı Demirci'de, 31 Mart seçimlerini BBP adayı Ramazan Bozlak kazandı. AKP adayı Hüseyin Us, “Seçilmeye engel cezası var” diyerek Bozlak'ı YSK'ya şikayet etti. YSK da Bozlak'ın mazbatasını iptal edip seçimin yenilemesine karar verdi. Ancak Bozlak, temiz kağıdı alıp yeniden seçime girmeye hak kazandı. AKP bu kez, kendi adayının şikâyetçi olduğu Bozlak'ı partisine transfer ederek aday gösterdi. Eski AKP'li Us da BBP'ye geçip bu partiden aday oldu. Yeni seçim 21 Temmuz'da yapılacak. AKP'ye geçen Bozlak'ın, “Seni çalıştırmayız, soruşturma açtırırız” yönünde baskılar sonucu bu kararı verdiği öne sürüldü.