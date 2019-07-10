Bulgaristan Başbakanı Erdoğan'ı durdurmanın yolunu açıkladı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloga ilişkin, 'Erdoğan herhangi bir sakıncalı konuya girmeye başladığında ona, ‘asla, asla, gerek yok’ diyorum. Biliyorsunuz, dindir, tüm camilerin tamiridir, bunlar sevdiği konular. Gelin bekleyelim, şimdi her şey yolunda. Gelin gerektiği gibi gelişelim ve inşa edelim' dediğini aktardı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloglara ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

Sarayevo’daki ‘Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’ örgütünün toplantısında yaşananları aktaran Borisov, “Erdoğan herhangi bir sakıncalı konuya girmeye başladığında ona, ‘asla, asla, gerek yok’ diyorum. Biliyorsunuz, dindir, tüm camilerin tamiridir, bunlar sevdiği konular. Gelin bekleyelim, şimdi her şey yolunda. Gelin gerektiği gibi gelişelim ve inşa edelim” dediğini aktardı.

Borisov, “Türkler çok hoş, dikkatli, nazik insanlar. Tüm ticaretleri Bulgaristan’dan geçtiği için ülkemiz onlar için çok önemli ve ülkemizi seviyorlar. Halihazırda aramızdaki ticaret 5.1 milyar doları buluyor ve biz Erdoğan ile bu ticareti 10 milyar dolara kadar artırma konusunda anlaştık” diye konuştu.