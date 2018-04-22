Bülent Tezcan'dan İyi Parti'ye geçen vekillere ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'den ayrılarak İyi Parti'ye geçen vekillere ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye geçmesiyle ilgili konuştu.

CHP'den ayrılan vekilleri "demokrasi kahramanı" olarak niteleyen Tezcan, şunları söyledi:

"15 Milletvekilimiz genel başkanımızın talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmiştir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır. İyi Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın katılmasına gerek olmadan İyi Parti'nin seçimlere girme hakkının varolduğunu herkes biliyor. Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamaya çalışıyorlar."