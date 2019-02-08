Bülent Şık'ın andığı Dilek Özçelik, bakana 'Ben dilenci değilim' demişti

Çevre kirliliği araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı için dün mahkemeye çıkan bilim insanı Bülent Şık, savunmasında geçen yıl yaşamını yitiren Dilek Özçelik'e değindi. Dilek Özçelik, 2013 yılında kendisine para veren dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a tepki göstermişti.

Kansere yol açan çevre kirliliğine ilişkin araştırmanın sonuçlarını halka duyurduğu için kendisine hapis istemiyle dava açılan bilim insanı Bülent Şık, mahkeme savunmasında "Kendimi Dilek Özçelik gibi çaresizlik içinde kalan insanlara karşı sorumlu hissediyorum. Gerçekleri bilmenin onların hakkı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

14 Ocak 2018 tarihinde kanserden dolayı yaşamını yitiren Dilek Özçelik, 2013 yılında ilaç temini için dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'dan yardım istemiş, Bayraktar'ın kendisine para vermesine ise "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek tepki göstermişti.