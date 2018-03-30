Bülent Arınç'tan 'retweet' açıklaması

İddiaya göre eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından dün gece cinsel içerikli bir Twitter hesabından paylaşılan video retweet edildi. Yaşanan olayla ilgili Arınç açıklama yaptı.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından dün gece cinsel içerikli bir Twitter hesabından paylaşılan video retweet edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dün gece geç saatlerde twitter hesabımdan ahlaksız bir paylaşım yapıldığını, arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim. Duruma, konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettik. Ahlaksız içeriği yayan hesap askıya alındı. Hesabımıza en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız" dedi.

Bülent Arınç konuyla ilgili saat 14.20'de şu açıklamayı yaptı: "Dün gece geç saatlerde twitter hesabımdan ahlaksız bir paylaşım yapıldığını, arayarak haber veren dostlarımız sayesinde öğrendim. Duruma, konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettik. Bizim müdahalemizin yanı sıra Twitter da konuya kayıtsız kalmayarak ahlaksız içeriği yayan hesabı askıya aldı. Bir hukukçu olarak insanların mahremine uzanan eli göz ardı etmem mümkün değildir. Buna ek olarak ahlaksız trollerin birçok kez hedefi haline gelmiş ve bu konuya dair şikayetlerini en yüksek perdeden dile getirmiş biri olarak bu durumu da görmezden gelmeyeceğim.''