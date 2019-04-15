Bülent Arınç'tan İstanbul açıklaması: Biraz daha sabırla bekleyelim

AKP'nin kurucularından olan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, İstanbul seçimlerine ilişkin, 'Maltepe ve Büyükçekmece Belediyeleri için sayımlar bitti ama olağanüstü itiraz yöntemine gidilecek. Büyükşehir için de zannediyorum öyle bir itiraz yolu var. Kanunda bir imkanlar varken buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim, çıkacak sonuca da saygı gösterelim' değerlendirmesinde bulundu.

Denizli'de düzenlenen kitap fuarına katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Çıkan sonuçlardan da her parti kendi bakış açısıyla başarılı çıkmış, biz de böyle görüyoruz. AK Parti'ye bakarsanız; şu kadar büyükşehir, şu kadar il belediyesi kazandı, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı. Totalde ise oyu yüzde 44'lerden aşağı değil. Böylesine kıyasıya ittifaklar içerisinde geçen bir seçimde yüzde 45’e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısında başarılıdır" diyen Arınç, "Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul’un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da devam eden yeniden sayımları da değerlendiren Arınç, şu ifadeleri kullandı: