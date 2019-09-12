Bülent Arınç’tan AKP’li Turan’a: Boyundan büyük işlere karışma

Bülent Arınç, Ahmet Türk’le ilgili açıklamalarına ‘Hadi oradan’ diye tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a sert çıktı: ‘Boyundan büyük işlere karışma’. Arınç ‘Ben hukuk çerçevesinde bildiklerimi söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, HDP’li Ahmet Türk ile ilgili sözlerine “Dün çıkmış bir ağabeyimiz, yok Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu” diye yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a sert çıktı.

Show Ana Haber’de konuşan Arınç “Bülent Turan, benim sana bir ağabeyin olarak tavsiyem budur. Boyundan büyük işlere karışma. Bilmediğin işlere karışma. Sonra ayıp olur” dedi.

Arınç şöyle devam etti: “Sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur. Herkes haddini bilsin. Ben de bileyim. Bülent Turan da bilsin. Başka partilerin başka temsilcileri de bilsin.”

‘ÇANAKKALELİLER BU ADAMI BAŞIMIZDAN ALIN DEDİLER’

Arınç “Bülent Turan, senin Çanakkale’deki seçiminde az da olsa bir katkım oldu ama sonra bütün Çanakkaleliler benden şikayetçi oldular. Bu adamı başımızdan alın tekrar İstanbul’a gönderin diye. Sen Çanakkale’ye layık bir milletvekilliği yap, halkla ilişkilerini düzelt. Parti içerisinde de faydalı çalışmalarını çoğalt” dedi.

Arınç “Ben hukuk çerçevesinde bildiklerimi söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza zarar verecek hiçbir hareketin içinde olmam. Ona gelecek zararları önlemeye çalışırım” diye konuştu.

Bülent Arınç, kayyum yoluyla görevinden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk için "Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir" demişti.