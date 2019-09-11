Bülent Arınç'tan 'Ahmet Türk' eleştirilerine yanıt

'Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir' sözleri nedeniyle AKP ve MHP'liler tarafından hedef alınan Bülent Arınç, 'Ben zaten konuşmamın başında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak konuşmuyorum, bu yanlış anlamalara sebebiyet verebilir diye belirttim. Bunlar benim kendime has, özgün düşüncelerimdir yoksa Kurul’da oluşturulmuş veya Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş konuşmalar değildir' dedi.

"Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" sözleri dolayısıyla partisi AKP ve MHP tarafından eleştirilen Bülent Arınç, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarafsız Haber Ajansı'na konuşan Arınç, “Ben zaten konuşmamın başında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak konuşmuyorum, bu yanlış anlamalara sebebiyet verebilir diye belirttim. Ben sözlerimin başında bunu söylüyorum. İbrahim Kalın da bunu çok güzel ifade etmiş, kendisine teşekkür ediyorum. Bunlar benim kendime has, özgün düşüncelerimdir yoksa Kurul’da oluşturulmuş veya Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiş konuşmalar değildir” dedi.

Sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirileri de değerlendiren Arınç, “Onlara gerekirse ben cevap veririm, çok şükür ağzım da laf yapıyor, Twitter’ı da kullanırım ama boş şeylerle uğraşanlara boş cevaplar vermek benim işim değil, ben dolu konuşurum, bilerek konuşurum, fikirle konuşurum, siyasetle konuşurum, başkaları gürültü yapabilirler o benim ilgi alanım için de değil. Ben bu konuşmamı YİK üyesi sıfatıyla yapmadım, bunu da konuşmamın başında ifade ettim" diye konuştu.