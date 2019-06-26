Bülent Arınç'tan 23 Haziran açıklaması

Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak atanan Bülent Arınç, 'Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu tabii karşılamak lazım' dedi.

Eski TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Kosova'ya ziyarette bulunduğu sırada 23 Haziran seçimlerine ilişkin konuştu.

''Yaptığımız nihayet bir seçimdir. Seçimde kazanmak da var kaybetmek de var. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil rakipleridir. Bir defa değil iki defa seçim oldu" diyen Arınç, "Birincisiyle daha az oy farkıyla AK Parti adayı kaybetmişti, şimdi çok daha büyük bir farkla oldu. Milletin takdir ettiğine bizim hayır dememiz mümkün değil. Bunu saygıyla karşılıyoruz. 25 yıl aralıksız yönettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, ilçe belediyelerini ayrı tutuyorum, bu sefer başka bir aday seçimi kazandı. Çok tabiidir, çok doğaldır. Bildiğiniz gibi yine 25 yıl sonra Ankara'da da başka bir aday seçimi kazanmış ve görevine başlamıştır. Demokratik usullerden birisidir; demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu tabii karşılamak lazım" ifadesini kullandı.