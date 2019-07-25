Bülent Arınç ve diğer YİK üyelerinin maaşı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşlarını kurul üyesi Mehmet Ali Şahin katıldığı TV programında açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Yıldırım Akbulut'un da yer aldığı kurul üyelerinin maaşlarının 15 bin olduğunu ve "biraz da küsuratı" olduğunu açıkladı.

Şahin, kurul üyelerinin maaşları konusunda “Cumhurbaşkanının takdiridir. Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım” dedi.

Habertürk’ten Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Şahin, kurulun ilk toplantısında üyelerin maaşlarına zam yapılarak 18 bin liraya yükseltildiğine ilişkin iddiayı yalanladı.

Kurul üyelerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın maaşı tartışma konusu olmuştu.



Milletvekillerinin maaşlarının da tartışma konusu olduğunu söyleyen Şahin "bize ödenecek bir meblağ da kamuoyunun gündemine gelebilir, olumlu olumsuz sözler söylenebilir. Bunları da anlayışla karşılamak lazım” diye konuştu. Şahin maaşını yurtdışında okuyan bir yüksek lisans öğrencisine verdiğini söyledi.

Kurulun ilk toplantısında yalnızca usul ve esasların görüşüldüğünü kaydeden Şahin “Cumhurbaşkanımız, konuşacağımız toplantıları sizlere gönderirsek siz de hazırlığınızı yaparsınız dedi. İç ve dış politikalarla ilgili hususlarda görüşlerimiz almak isteyebilir” diye konuştu.

